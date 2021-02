Camera-app voor ip-camera's lekte miljoenen gegevens van gebruikers

Agentschap Telecom (AT)

Gestroomlijnde processen voor e-facturatie en e-procurement in Nederland. En een goed overzicht over de risico’s en aandachts-punten in de informatiebeveiliging. Dat is in goede handen bij jou als IT-securityspecialist bij AT binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties in Amersfoort.