AP wijst politieke partijen op privacyregels voor verkiezingscampagnes

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vandaag een handleiding gepubliceerd waarin politieke partijen worden gewezen op de privacyregels die voor verkiezingscampagnes gelden (pdf). Het gaat onder andere om het gebruik van microtargeting waarmee leden en potentiële nieuwe leden gericht worden benaderd.

Volgens de privacytoezichthouder gebruiken politieke partijen steeds vaker persoonsgegevens – of huren hiervoor bedrijven in – om zo gericht mogelijk hun leden en potentiële nieuwe leden te bereiken. "Natuurlijk mogen politieke partijen campagne voeren. En in deze tijd gebeurt dat uiteraard vaak digitaal. Maar politieke partijen moet zich hierbij wel aan de privacyregels uit de AVG houden", aldus de AP.

In de handleiding worden zeven aandachtspunten genoemd voor politieke partijen die verkiezingscampagnes voeren. Het belangrijkste aandachtspunt is de verwerking van zogeheten bijzondere persoonsgegevens, waarvoor speciale regels gelden. Het lidmaatschap van een politieke partij is namelijk een gegeven over de politieke opvatting van een persoon, wat een bijzonder persoonsgegeven is.

Dergelijke gegevens mogen in principe niet worden verwerkt, tenzij er een wettelijke uitzondering is. Zo mogen politieke partijen bestaande leden informeren over de verkiezingen. Voor niet-leden gelden andere regels. Ook hierbij kan het gaan om gegevens over de politieke opvattingen van mensen en daarmee bijzondere persoonsgegevens. De wettelijke uitzondering voor communicatie aan leden is dan echter niet van toepassing.

Politieke partijen die met niet-leden willen communiceren moeten onderzoeken of er een andere geldige wettelijke uitzondering van toepassing is. Een van die uitzonderingen is dat een partij uitdrukkelijke toestemming voor de communicatie krijgt van de mensen om wie het gaat.

Microtargetting

De toezichthouder gaat in de handleiding ook in op het gebruik van microtargetting waarmee groepen zeer gericht kunnen worden benaderd. "Microtargeting is juridisch gezien een ingewikkeld onderwerp. Het is daarom aan te raden dat u zorgt voor deskundigheid binnen uw partij over het gebruik van persoonsgegevens", adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP houdt toezicht op de naleving van de AVG door politieke partijen. Verkiezingen en microtargeting zijn daarbij een speciaal aandachtsgebied voor de toezichthouder.