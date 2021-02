Mag ik mijn oude werklaptop geformatteerd inleveren bij einde dienstverband?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Helaas helaas houdt het bij mijn huidige werkgever op en moet ik eerdaags mijn laptop inleveren. Nu overlappen er altijd wat privédingen op een zakelijk laptop voornamelijk wat internet gerelateerde dingen zoals wachtwoorden etc. Is het toegestaan mijn laptop te formatteren en leeg in te leveren?

Antwoord: Mijn advies zou zijn om persoonlijke dingen te wissen inderdaad, maar niet met superdestructieve acties als een factory reset of format c. Dat richt ook andere schade aan, lang niet ieder bedrijf neemt hardware opnieuw in gebruik door een factory reset. Denk aan reeds aangeschafte en geactiveerde software die de opvolger moet gaan overnemen. En of dat nou verstandig is of niet, de werkgever bepaalt hoe de opvolger moet werken met de oude laptop.

Ik blogde in 2018 over de situatie waarin een werknemer de gehele HD had geformatteerd, wat tot ontslag leidde. Maar de rechter draaide dat terug – hoewel wel met de overweging dat het ging om een privélaptop die ook voor werk gebruik werd.

Als werkgever mag je niet zomaar in oude mailboxen gaan snuffelen, of in persoonlijke mapjes gaan kijken. Mijn advies is dan ook altijd dat je zoekt naar wat je nodig hebt, in plaats van te gaan bladeren. Weet je niet wat je zoekt, dan blijf je van die laptop af.

Kom je bij het zoeken iets tegen dat privé lijkt (je zoekt op een klantnaam en dat is toevallig ook de naam van de partner van de ex-werknemer, bijvoorbeeld) dan blijf je daar natuurlijk af. Heb je pech, dan kom je dat tegen en dan moet je er strikte geheimhouding over betrachten.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.