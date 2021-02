QNAP waarschuwt voor kritieke kwetsbaarheid in Surveillance Station

NAS-fabrikant QNAP waarschuwt voor een kritieke kwetsbaarheid in de applicatie Surveillance Station waardoor aanvallers kwetsbare systemen op afstand kunnen overnemen. Er is een beveiligingsupdate beschikbaar gemaakt om het probleem te verhelpen. Het komt zelden voor dat QNAP melding maakt van kritieke beveiligingslekken in de eigen software. Met dit beveiligingslek meegeteld ging het de afgelopen drie jaar om in totaal vijf kritieke kwetsbaarheden.

Surveillance Station is een netwerkvideorecorder-app die op Turbo NAS-systemen is te installeren. In combinatie met een ip-camera maakt de app het mogelijk om beelden op het NAS-systeem op te slaan en terug te kijken. Een stack-based buffer overflow in de software laat een aanvaller willekeurige code uitvoeren. Verdere details worden niet gegeven.

QNAP heeft beveiligingsupdates uitgebracht om het probleem te verhelpen. In het geval van een 32-bits versie van de app wordt aangeraden om te updaten naar Surveillance Station 5.1.5.3.3. Voor gebruikers van de 64-bits versie is Surveillance Station 5.1.5.4.3 verschenen.