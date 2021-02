Apple stelt voorwaarden aan coronapaspoorten in App Store

Coronapaspoorten in de App Store waarmee mensen op basis van een vaccinatie of coronatest toegang tot gebouwen of diensten krijgen mogen alleen van erkende ontwikkelaars of overheidsinstanties afkomstig zijn, zo heeft Apple bekendgemaakt.

Nu er is begonnen met vaccineren is er volgens Apple een toename van het aantal "gezondheidspaspoorten" dat mensen op basis van coronatests en vaccinatiegegevens toegang tot gebouwen en diensten geeft. "Om ervoor te zorgen dat deze apps gevoelige data verantwoordelijk verwerken en betrouwbaar werken, moeten ze worden ingediend door ontwikkelaars die met door gezondheidsautoriteiten erkende partijen samenwerken, zoals fabrikanten van testkits, laboratoria en zorgverleners", aldus Apple.

Net als bij andere corona-gerelateerde apps, zoals CoronaMelder, accepteert Apple ook apps die direct van overheden, medische en andere erkende instellingen afkomstig zijn. Begin deze maand liet de Deense overheid weten dat het snel een coronapaspoort wil uitbrengen. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, maakte in januari bekend dat een coronaspaspoort, om vrij door de EU te reizen, op een later moment zal worden besproken wanneer de tijd hier rijp voor is.