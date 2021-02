Politie waarschuwt cybercriminelen om Nederland te vermijden

De Nederlandse politie heeft gebruikers van Engels- en Russischtalige cybercriminele forums gewaarschuwd dat het misbruik van de Nederlandse infrastructuur actief monitort en het hosten van servers en andere criminele infrastructuur in Nederland een "hopeloze zaak" is.

De berichten werden geplaatst in navolging op 'Operation Ladybird', een internationale politie-operatie waarbij het beruchte Emotet-botnet uit de lucht werd gehaald. Twee van de hoofdservers van het botnet stonden in Nederland en konden door de Nederlandse politie worden overgenomen. "We treden pro- en reactief op tegen personen die onze infrastructuur gebruiken voor cybercriminaliteit", aldus de politie.

In de waarschuwing stelt de politie dat het zich blijft richten op misbruik van de Nederlandse infrastructuur en het maximale zal doen om cybercriminelen op te sporen. "Iedereen maakt fouten. We wachten op die van jou. Controleer waar aanbieders hun infrastructuur hosten en vermijd diegene die Nederland gebruiken", aldus het politiebericht dat op verschillende niet nader genoemde forums is geplaatst.

Naast een waarschuwing op de cybercriminele forums verstuurde de politie ook twee tweets in het Engels en Russisch. Zowel de waarschuwing als de tweets wijzen naar deze video waarin beelden van de operatie tegen het Emotet-botnet en de vermeende beheerders te zien zijn. "Met deze berichten laten we cybercriminelen weten dat de politie actief misbruik van de Nederlandse infrastructuur monitort. Deze aanpak is onderdeel van de brede bestrijding van cybercrime", zo laat de politie verder weten.