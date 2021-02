Dns-provider Quad9 verhuist van Verenigde Staten naar Zwitserland

Not-for-profit dns-provider Quad9 is verhuisd van de Verenigde Staten naar Zwitserland, omdat de gegevens van gebruikers in de VS volgens de aanbieder niet goed waren beschermd. Door de verhuizing naar Zurich geldt de Zwitserse privacywetgeving voor alle gebruikers van Quad9, ongeacht waar die zich bevinden, wat de privacy ten goede moet komen.

De meeste internetgebruikers maken gebruik van de dns-servers van hun eigen internetprovider. Het is ook mogelijk om een andere aanbieder te kiezen die extra features biedt. Het gaat dan bijvoorbeeld om bescherming tegen phishingsites en malware. Quad9 is zo'n aanbieder die gebruikers tegen schadelijke websites beschermt. De provider zet vooral in op de privacy van gebruikers. "In tegenstelling tot commerciële dns-providers, die verdienen aan de verkoop van persoonlijke informatie van gebruikers en hun browsegedrag, verzamelt Quad9 geen persoonlijke informatie."

Volgens John Todd, algemeen directeur van Quad9, hebben privacybeloftes van dns-aanbieders alleen betekenis als ze aan wetgeving moeten voldoen en er een sterke toezichthouder is die handhaaft, waarbij hij doelt op de Zwitserse wetgeving en privacytoezichthouder. "De kracht van de Zwitserse wetgeving, gecombineerd met de privacyprocedures, garanderen dat persoonlijke data nooit zal worden verzameld, geanalyseerd of verkocht."

In een uitgebreidere uitleg over de verhuizing stelt Quad9 dat erin de Verenigde Staten geen nationale wetgeving is om persoonlijke data te beschermen (pdf). "Andere dns-diensten in de VS kunnen hun databeleid met weinig of geen kennisgeving en zonder juridische gevolgen aanpassen. Het ontbreken van deze beperking moedigt commerciële organisaties aan om hun gedrag voor geld of andere redenen te veranderen", legt de aanbieder uit.

De dns-provider heeft speciaal voor Zwitserland gekozen vanwege de neutraliteit van het land en stabiele wetgeving als het gaat om data en procedurele verplichtingen voor bedrijven. Wie de dns-servers van Quad9 wil gebruiken moet zijn huidige servers vervangen door 9.9.9.9 voor ipv4 met 149.112.112.112 als alternatieve dns-server en 2620:fe::fe voor ipv6 met 2620:fe::9 als alternatieve dns-server.