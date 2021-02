Politie roept op alert te zijn op phishingmails over invoerkosten

De politie roept internetgebruikers op om alert te zijn op phishingmails over invoerkosten. De afgelopen maanden is er een toename van het aantal aangiften van oplichting via dergelijke berichten. De phishingmails lijken afkomstig van een pakketbezorgdienst en stellen dat de ontvanger invoerkosten moet betalen voordat zijn pakketje wordt bezorgd.

"Waar we voorheen vooral zagen dat phishinglinks vanuit banken verzonden werden, zien we nu een verschuiving waarbij criminelen mensen benaderen met pakketbezorgdiensten als dekmantel", zegt Esther Buitenhuis van de politie. "Mensen bestellen nu bijna alles online en daar maken criminelen misbruik van. Heb je een pakket besteld via een Alibaba of AliExpress, dan klinkt het ook best aannemelijk als er om invoerkosten wordt gevraagd."

De links in de e-mails wijzen naar phishingsites. Met de gegevens die slachtoffers hier invoeren kunnen criminelen toegang tot de rekening krijgen. Elke dag wordt erop deze manier meer dan duizend euro van rekeningen gestolen. De politie vermoedt dat dit pas het topje van de ijsberg is, omdat veel mensen geen aangifte doen als ze op die manier worden opgelicht.

"Veel mensen schamen zich ervoor en durven dan geen aangifte te doen. Het kan echter iedereen overkomen. Door geen aangifte te doen wordt het voor ons ook lastig om het criminele netwerk in kaart te brengen en het probleem goed aan te pakken. Doe daarom altijd aangifte bij de politie, wanneer je bent opgelicht", stelt Buitenhuis.