E-mailprovider: trackingpixels in e-mails endemisch probleem

Het gebruik van trackingpixels in e-mails is een "endemisch" probleem, zo stelt e-mailprovider Hey dat onderzoek deed voor de BBC. Zelfs de Britse privacytoezichthouder maakt er gebruik van. Via een trackingpixel kan de afzender zien of en wanneer een e-mail is geopend, hoe vaak het bericht is bekeken en op wat voor soort apparaten en het ip-adres van de ontvanger.

Zo is de impact van een e-mailcampagne te bepalen, maar kan de informatie ook worden gebruikt voor klantprofielen. Hey verwerkt naar eigen zeggen één miljoen e-mails per dag, maar meer dan 600.000 daarvan bevatten een trackingpixel. Uit eerder onderzoek blijkt dat de via trackingpixels verzamelde informatie soms wordt gekoppeld aan de cookies van een gebruiker (pdf). Zo kan het e-mailadres van een gebruiker aan zijn browsegedrag worden gekoppeld, ook wanneer hij een ander apparaat gebruikt.

Volgens Pat Walshe van Privacy Matters is de privacywetgeving duidelijk en moeten organisaties toestemming van gebruikers hebben. "Wat we nodig hebben is handhaving. Alleen omdat iets wijdverbreid is maakt het nog niet juist en acceptabel." Ironisch genoeg blijkt de Britse privacytoezichthouder ICO zelf ook van een trackingpixel in de eigen e-mails gebruik te maken.

Een woordvoerder laat weten dat de pixel alleen wordt gebruikt om het openen van e-mails te volgen en niet de locatie van gebruikers. De ICO geeft aan dat het de trackingpixel zal gaan uitfaseren. Gebruikers kunnen trackingpixels blokkeren door het laden van externe afbeeldingen in hun e-mailclient niet toe te staan of e-mails als plain text te bekijken.