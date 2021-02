VS klaagt drietal aan voor WannaCry, Sony-hack en aanval op banken

De Amerikaanse autoriteiten hebben drie Noord-Koreaanse mannen aangeklaagd op verdenking van betrokkenheid bij de ontwikkeling van de WannaCry-ransomware, aanval op Sony Pictures Entertainment en pogingen om grote hoeveelheden geld bij banken en bedrijven wereldwijd te stelen.

Het drietal zou onderdeel van een Noord-Koreaanse militaire inlichtingendienst zijn geweest. Van 2015 tot en met 2019 probeerden ze via het Swift-systeem 1,2 miljard dollar van banken in Vietnam, Bangladesh, Taiwan, Mexico, Malta en Afrika te stelen. De Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift) is een internationale coöperatieve organisatie voor internationale banktransacties. Banken kunnen via het Swift-systeem transacties uitvoeren. Verschillende van de aanvallen op de banken mislukten, maar in het geval van de aanval op een bank in Bangladesh was die succesvol en werd er 81 miljoen dollar gestolen.

De drie worden ook verantwoordelijk gehouden voor de aanval op Sony Pictures Entertainment in 2014. Het bedrijf werd aangevallen vanwege de film "The Interview", waarin een moordaanslag op de Noord-Koreaanse leider is te zien. Aanvallers stuurden malware naar Sony-medewerkers en kregen zo toegang tot het bedrijfsnetwerk. Vervolgens werden er grote hoeveelheden gegevens gestolen en allerlei systemen onbruikbaar gemaakt.

Daarnaast worden de mannen verdacht van de ontwikkeling van de WannaCry-ransomware in 2017 en het gebruik van andere ransomware om bedrijven en organisaties af te persen. Verder zou het drietal verschillende malafide cryptovaluta-applicaties hebben ontwikkeld waarmee ze toegang tot het geld van slachtoffers kregen. Ook verschillende aanvallen op cryptobeurzen worden aan de drie toegeschreven.

Een Canadees-Amerikaanse man die geld voor de drie zou hebben witgewassen heeft schuld bekend. De FBI wist bij twee cryptobeurzen 1,9 miljoen dollar aan gestolen cryptovaluta van de drie mannen in beslag te nemen. De drie Noord-Koreanen zijn elk voor twee misdrijven aangeklaagd, waarop een gevangenisstraf staat van in totaal 35 jaar. De Canadees-Amerikaanse man kan voor het witwassen een celstraf van maximaal 20 jaar krijgen.