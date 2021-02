Coronadashboard overheid uitgebreid met vaccinatiebereidheid

Zo langzamerhand heeft security.nl steeds meer berichten over Corona die steeds minder van doen hebben met security.



Ontopic:

Wat moeten wij in vredesnaam met gegevens over vaccinatiebereidheid?

Totaal zinloos gegeven, zeker zolang er nog geen mogelijkheid is voor iedereen om per direct een vaccinatie te krijgen. Daarbij komt dat wij ook totaal niets kunnen met dit gegeven.



Mijn oproep is dan ook aan het ministerie van VWS om de aandacht te besteden aan relevante zaken:

- Vaccins moeten open source; iedereen die in staat is om de vaccins veilig te kunnen produceren moeten daartoe in staat worden gesteld. De productiecapaciteit wordt daarmee verveelvoudigd. En werkt de farmaceut niet mee, dan koopt de overheid de farmaceut maar op. Een paar miljard extra staatsschuld maakt tegenwoordig toch niets meer uit.

- Voer de vaccinatiecapaciteit op tot 1 miljoen vaccinaties/week. Dan zijn we nog steeds 34 + 3 weken bezig (ivm de 2 prikken) met vaccineren

- Verlicht de lock-down tot die situaties waarin we niet meer onbeveiligd 1,5 meter afstand kunnen houden. We zitten in een negatieve spiraal van steeds zwaarder wordende maatregelen, die steeds minder effect hebben.

- Zorg dat de behandeltijd van Coronapatienten in ziekenhuizen met 50% verkort wordt, bv door betere behandeling / medicijnen.



En mijn oproep aan onze minister president:

Laat je ook adviseren over Coronamaatregelen door adviseurs buiten het RIVM/OMT. Het RIVM en OMT hebben enorme last van eendimensionale tunnelvisie over pandemiemaatregelen.