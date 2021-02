Canadese privacyexperts bezorgd over online paspoortaanvraag

Canadese privacyexperts maken zich zorgen over het plan van de Canadese overheid om een online paspoortaanvraag te laten ontwikkelen. De experts vrezen dat persoonlijke informatie op buitenlandse servers wordt opgeslagen en een aantrekkelijk doelwit voor criminelen zal zijn, zo meldt CBC.

Een contract ter waarde van 1,5 miljoen Canadese dollars voor de ontwikkeling van een systeem waarmee Canadese burgers online hun paspoort kunnen aanvragen is toegekend aan IBM Canada. Via het nieuwe platform kunnen burgers straks ook de foto voor hun paspoort uploaden en de aanvraagkosten betalen. Er zijn echter zorgen over waar deze data precies wordt opgeslagen.

Zowel de Canadese overheid als IBM hebben dit niet laten weten, stelt CBC. Uit de tender blijkt echter dat het om Amazon Web Services (AWS) gaat. "Zelfs wanneer we zaken doen met een Amerikaans bedrijf dat akkoord gaat om de data binnen Canada op te slaan, zal onder de Amerikaanse Cloud-wetgeving de data uiteindelijk het land uitgaan", zegt Sébastien Gambs, informaticahoogleraar aan de Université du Québec à Montréal. AWS stelt in een reactie dat klanten volledige eigenaar over hun gegevens blijven en zeggenschap hebben wie er toegang toe mag krijgen.

Het Professional Institute of the Public Services (PIPSC) hekelt de uitbesteding van de ontwikkeling. Dit zou namelijk ten koste gaan van de kennis bij de overheid. "Het is een vicieuze cirkel. In plaats van het intern te ontwikkelen kiezen we voor extern. Daardoor missen we intern de benodigde expertise, dat helaas in de loop van de tijd verdwijnt, waardoor we het moeten uitbesteden", zegt Stéphane Aubry, vicepresident van de PIPSC.