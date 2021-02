Bits of Freedom wil actie tegen manipulatie door Facebook en Google

Den Haag en Brussel moeten actie ondernemen tegen online manipulatie door Facebook, Google en YouTube, zo stelt burgerrechtenbeweging Bits of Freedom dat onderzoek naar de werkwijze van de techgiganten liet uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat Facebook en Google allerlei manieren gebruiken om mensen op hun platformen te manipuleren (pdf).

Het gaat dan bijvoorbeeld om de inzet van micro-targeting, het gebruik van algoritmen, het modereren van content, 'dark patterns' in de gebruikersinterface, profilering en geautomatiseerde contentfilters. Volgens onderzoeker Holly Robbins hoeven niet al deze tactieken op zichzelf een probleem te zijn. "We moeten echter concluderen dat de bedrijven achter de grootste socialmediaplatformen door hun marktdominantie, manipulatieve werkwijze en gebrek aan transparantie, een bedreiging voor onze vrijheid van meningsuiting, zelfbeschikking, ons publieke debat en daarom onze democratie vormen", aldus Robbins.

"Miljoenen Nederlanders spenderen dagelijks uren op social media, platforms waar ze zonder schroom worden misleid en misbruikt", aldus Esther Crabbendam van Bits of Freedom. "Google, Facebook en YouTube bepalen feitelijk wie wel en niet het woord mag voeren én wat we wel en niet mogen delen. Dat is funest voor ons publieke debat." Als voorbeeld noemt ze het zonder waarschuwing verwijderen van content en het kapitaliseren van de aandacht van gebruikers.

"En wie vragen heeft, kan eigenlijk nergens terecht. Er is geen klantenservice om je bij te melden. Van iedere andere winkel of dienstverlener zouden we zoiets niet pikken. Waarom van hen dan wel?", gaat Crabbendam verder. Bits of Freedom wil daarom actie van Den Haag en Brussel in de vorm van goede regelgeving en het doorbreken van het monopolie van de platforms.

Naast de oproep heeft Bits of Freedom vandaag de "Korte Cursus Manipulatie" gelanceerd, waarin verschillende vormen van manipulatie worden besproken. Dit moet de Nederlandse internetgebruiker bewuster maken en mee de spelregels laten bepalen. "Sociale media bestaan bij gratie van hun gebruikers. Hoog tijd dus om de belangen van de gebruikers centraal te stellen", aldus de burgerrechtenbeweging.