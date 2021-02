De Jonge: kwart Nederlandse bevolking heeft CoronaMelder gedownload

De CoronaMelder-app is inmiddels door meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking gedownload, zo stelt minister De Jonge van Volksgezondheid. De app telt bijna 4,6 miljoen downloads. Meer dan 115.000 mensen hebben via de app gemeld dat ze op dat moment met corona besmet waren, waarna de contacten van deze mensen werden gewaarschuwd.

Wie via CoronaMelder een waarschuwing ontvangt kan vervolgens een coronatest aanvragen. Sinds 1 december was zeven op de tien mensen die een test aanvroegen na een melding van de app nog niet benaderd door de GGD vanuit het reguliere bron- en contactonderzoek. Ongeveer 4,5 tot 5 procent van de mensen die zich na een waarschuwing van CoronaMelder liet testen zonder dat zij klachten hebben, bleek toch besmet te zijn.

"Daarmee is sinds 1 december 2020 een nieuwe groep van 1966 besmette mensen gevonden", aldus De Jonge. "Het beeld dat CoronaMelder meer mensen sneller vindt (aanvullend op het reguliere bron- en contactonderzoek), wordt hiermee opnieuw bevestigd."

Wie positief op corona is getest en gebruikmaakt van CoronaMelder kan samen met een GGD-medewerker de testuitslag via de app doorgeven. "Mij bereiken echter signalen dat dat niet altijd plaatsvindt", laat de minister weten. Naar aanleiding van deze signalen hebben de GGD'en aangegeven dat ze extra aandacht zullen besteden aan deze stap in het bron- en contactonderzoekproces.

Verder blijkt dat sinds de lockdown vanaf 15 december het aantal waarschuwingen via CoronaMelder is afgenomen. Dat wordt mogelijk veroorzaakt door de afname van sociaal verkeer. De Jonge verwacht dat zodra het sociale verkeer weer toeneemt en de verspreiding van het virus nog mogelijk is, het aantal notificaties zal stijgen. Tevens meldt de minister dat hij in de communicatie over CoronaMelder zal blijven benadrukken dat het doel van de app is anderen te waarschuwen dat zij in contact zijn geweest met een besmet persoon.