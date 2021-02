PvdD wil opheldering waarom Corona Opt-In nog van kracht is

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft minister Van Ark voor Medische Zorg om opheldering gevraagd waarom het Corona Opt-In, waarmee de medische gegevens van acht miljoen Nederlanders zijn opengesteld, nog altijd van kracht is. De Nederlanders om wie het gaat hadden nog geen keuze gemaakt of ze hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor zorgverleners toegankelijk willen maken.

Om de huisartsgegevens van deze groep toch te kunnen raadplegen werd de 'Corona Opt-in' bedacht. Daardoor zijn de huisartsgegevens van de acht miljoen Nederlanders nu wel op de huisartsenpost of spoedeisende hulp via het LSP beschikbaar. Voordat de dossiers door zorgverleners worden geraadpleegd moet de patiënt, als die hiertoe in staat is, nog wel mondeling toestemming geven.

De maatregel is echter nog altijd zonder juridische basis van kracht. Daarnaast zijn er vragen over hoe mensen zich kunnen afmelden. Aanleiding voor PvdD-Kamerlid Van Esch om Kamervragen te stellen. "Kunt u bevestigen dat de Corona Opt-In, de tijdelijke maatregel waarmee 8 miljoen medische dossiers van mensen die daar nooit toestemming voor hebben gegeven zijn opengesteld, nog altijd werkzaam is? Bent u nog altijd voornemens deze maatregel vast te leggen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB)?"

Van Ark moet daarnaast onderbouwen waarom er geen einde wordt gemaakt aan deze gedoogconstructie en waarom het niet mogelijk is om terug te gaan naar de wettelijke procedure zoals die bestond voor het instellen van de Corona Opt-In. "Vindt u het wenselijk dat zonder dat mensen ervan weten hun medische gegevens in te zien zijn voor mogelijk duizenden mensen die niets met hun medisch gegevens te maken hebben?", vraagt Van Esch verder.

De minister moet tevens duidelijk maken wat mensen moeten doen om zich af te melden zonder hiervoor naar de huisarts te gaan. Als laatste wil het PvdD-Kamerlid weten of ziekenhuizen het toezicht op onrechtmatige inzage in medische gegevens op orde hebben en als dat niet zo is, waarom de toegang van acht miljoen medische dossiers zonder toestemming is opengesteld. Van Ark heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.