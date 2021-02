EU-leiders bespreken invoering van Europees coronapaspoort

Vandaag vindt er overleg plaats tussen leiders van de Europese Unie en één van de onderwerpen die wordt besproken is de invoering van een Europees coronapaspoort waarmee gevaccineerde mensen vrij door Europa kunnen reizen. In Israël is inmiddels een coronapaspoort gelanceerd waarmee gevaccineerde burgers en die van een coronabesmetting zijn hersteld toegang tot sportscholen, theaters, hotels, zwembaden, concerten en synagoges kunnen krijgen.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis had de Europese Commissie eerder al om de invoering van een coronapaspoort gevraagd om burgers vrij te laten reizen. Een oproep die eerder deze week in de Financial Times werd herhaald door de Griekse minister van toerisme Harry Theocharis. Hij noemde de reactie van sommige landen op een coronapaspoort kortzichtig. De Britse premier Boris Johnson maakte maandag bekend dat de Britse regering zal kijken naar de rol van "coronastatus-certificaten" om gelegenheden weer te openen, waarbij ook rekening wordt gehouden met zaken als uitsluiting, discriminatie en privacy.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen stelde in een reactie op de oproep van de Griekse premier dat hier nog enkele haken en ogen aan zitten. Zoals privacy, hoelang een vaccinatie effectief is en de rechten van mensen die zich vanwege "legitieme redenen" niet laten vaccineren. "Veel open vragen hier. Daarom zullen we later op een geschikt moment een zorgvuldig debat en consensus onder de lidstaten nodig hebben over de toepassingen van een vaccinatiecertificaat", aldus Von der Leyen vorige maand.