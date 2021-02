Tor Project start online onderzoek onder gebruikers Tor-netwerk

Het Tor Project is een online onderzoek gestart naar gebruikers van het Tor-netwerk. Op deze manier wil de organisatie achterhalen wat het kan doen om het netwerk en de achterliggende software te verbeteren. "Veel techbedrijven maken vaak gebruik van invasieve trackingscripts die data verzamelen om zo beter het gedrag van gebruikers te begrijpen, wat de surveillance-economie verder aanjaagt. Dat is niet hoe we dingen bij Tor doen", zegt Duncan van het Tor Project.

Voor de uitbraak van corona gingen medewerkers van het Tor Project en vrijwilligers naar allerlei fysieke gelegenheden om met gebruikers in contact te komen en zo te ontdekken waar die tegen aanliepen. Vanwege de coronapandemie is nu besloten dit onderzoek online uit te voeren. "Op een manier waarbij de privacy van onze gebruikers wordt gerespecteerd", merkt Duncan op.

Het onderzoek is via de Tor Project-website in te vullen en via een aparte website op het Tor-netwerk. Zo wordt er onder andere gevraagd hoe vaak gebruikers het netwerk gebruiken, waarvoor, wat ze fijn vinden aan Tor Browser en welke zaken allemaal beter kunnen, alsmede de achtergrond van de gebruiker zelf.

Dagelijks maken ongeveer 2,5 miljoen mensen gebruik van Tor Browser om hun anonimiteit en privacy te beschermen. De browser bestaat uit een onderdeel om verbinding met het Tor-netwerk te maken en een aangepaste versie van Firefox, aangevuld met verschillende browserplug-ins om gebruikers extra te beschermen.