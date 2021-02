Amnesty en Bits of Freedom organiseren Nationaal Digitaliseringsdebat

Nog achttien dagen en dan beginnen de Tweede Kamerverkiezingen. Aanleiding voor Amnesty International, Bits of Freedom, Open State Foundation en Waag om het Nationale Digitaliseringsdebat te organiseren. Data en digitalisering spelen een steeds grotere rol in de politiek en samenleving. "Desondanks laten huidige issues zoals de toeslagenaffaire, het datalek bij de GGD en een machtige Big Tech zien dat de politiek nog achterloopt op dit thema", aldus de organisaties.

Met het Nationaal Digitaliseringsdebat moet duidelijk worden hoe de grotere partijen in de Tweede Kamer tegen verschillende tech-gerelateerde onderwerpen aankijken, zoals toezicht op algoritmes, Big Tech en massasurveillance. Queeny Rajkowski (VVD), Harry van der Molen (CDA), Lisa van Ginneken (D66), Andrew Harijgens (GroenLinks), Barbara Kathmann (PVDA) en Mahir Alkaya (SP) gaan met elkaar over deze onderwerpen in debat. Het verkiezingsdebat is op woensdag 3 maart vanaf 16:00 uur live te volgen via digitaliseringsdebat.nl en televisiezender NPO Politiek.