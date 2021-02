Medische gegevens half miljoen Fransen gelekt op internet

Gevoelige medische gegevens van bijna een half miljoen Fransen, waaronder zaken als hiv-status en de aanwezigheid van een hersentumor, zijn te vinden op internet. De gegevens werden gevonden door beveiligingsexpert Damien Bancal en het datalek is bevestigd door de Franse krant Liberation.

De data zou afkomstig zijn van tientallen Franse laboratoria en tussen 2015 en 2020 zijn opgeslagen. Het gaat om social-securitynummer, geboortedatum, bloedgroep, adresgegevens, telefoonnummer, medicijnrecepten en opmerkingen van artsen over hun patiënt, zoals "zwanger", "hiv-positief", "dove patiënt", "hersentumor" en gebruikte medicatie.

Oorspronkelijk werden de gegevens te koop aangeboden in een Telegram-groep die zich bezig houdt met de handel in gestolen databases. Nadat er ruzie was ontstaan besloot één van de groepsleden de database met medische gegevens openbaar te maken. De database is inmiddels op meerdere websites te vinden. Persbureau AFP meldt dat de Franse autoriteiten een onderzoek naar het datalek zijn gestart.