19-jarige Nootdorper aangehouden wegens datadiefstal bij GGD

De politie heeft gisteren een 19-jarige man uit Nootdorp aangehouden voor de datadiefstal bij de GGD. Het is inmiddels de zevende verdachte die in deze zaak is opgepakt. De man en de andere verdachten worden verdacht van het aanbieden van persoonsgegevens uit de coronasystemen van de GGD.

Op 23 januari werden al een 21-jarige man uit Heiloo en een 23-jarige man uit Alblasserdam aangehouden. Sindsdien zijn er nog vijf mannen opgepakt. Zo werd op dinsdag 2 februari een 25-jarige man uit Amstelveen gearresteerd en op woensdag 3 februari een 22-jarige man uit Heiloo, gevolgd door een 21-jarige man uit Rotterdam op 4 februari. Vrijdag 12 februari werd een 18-jarige man uit Den Haag aangehouden, gevolgd door de 19-jarige Nootdorper gisteren.

Meer aanhoudingen sluit de politie niet uit. Daarnaast wordt onderzocht of er ook mensen zijn die de aangeboden gegevens hebben gekocht.