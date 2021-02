EU gaat werken aan ontwikkeling van Europees coronapaspoort

De Europese Unie gaat werken aan de ontwikkeling van een Europees coronapaspoort, zoals een oplossing die nationale vaccinatiecertificaten in de hele EU laat werken zoals met de verschillende corona-apps het geval is. Gisteren en vandaag overleggen de EU-leiders over de coronapandemie.

"Wij vragen om verder te werken aan een gezamenlijke aanpak inzake vaccinatiebewijzen en zullen op deze kwestie terugkomen", zo stelt de Europese Raad in een gezamenlijke verklaring die gisteren werd gepubliceerd. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen meldt op Twitter dat er met de zomer in aantocht naar een gezamenlijke aanpak moet worden gezocht voor de invoering van "vaccinatiecertificaten".

In een nieuwe tweet die net verscheen wordt de ontwikkeling van een Europese oplossing voor vaccinatiecertificaten genoemd. De Europese Commissie zal zich hierbij op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke standaard richten, zodat nationale coronapaspoorten straks in de hele EU werken. Von der Leyen stelde dat er nog met name politieke vragen zijn rond de invoering van een coronapaspoort. "Maar op EU-niveau denk ik dat we ze moeten gebruiken om het functioneren van de interne markt te garanderen", merkte ze op.

Volgens premier Rutte kan een vaccinatiepaspoort in de toekomst nut hebben. "We moeten daar in Nederland echt nog het debat over voeren. Er hangt een aantal fundamentele vragen omheen", zo laat hij tegenover het ANP weten. Het gaat dan bijvoorbeeld in hoeverre gevaccineerde mensen andere personen kunnen besmetten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel liet na het overleg weten dat alle EU-leiders het erover eens zijn dat er een digitaal coronapaspoort voor de zomer moet komen. De ontwikkeling hiervan zal nog zeker drie maanden in beslag nemen, stelde Von der Leyen.

Leden van het Europees Parlement roepen ook op tot de invoering van een coronapaspoort wanneer blijkt dat gevaccineerde personen het virus niet verspreiden. De parlementsleden stellen dat een vaccinatiecertificaat onderdeel van een nieuwe EU-strategie voor duurzaam toerisme moet worden.

"Het is te vroeg om van een regeling te spreken. Er zijn nog steeds geen absolute zekerheden over het effect van de vaccinaties op de besmettelijkheid", reageerde Rutte tegenover Trouw. "Ook in Nederland moeten we er nog een debat over voeren. In ons land, waar de medisch- ethische vraagstukken altijd zwaar worden gewogen, ligt er nog een aantal fundamentele vragen die we nog onvoldoende hebben uitgeboord."