Datalek gemeente West Betuwe door verkeerd verstuurde stempassen

De gemeente West Betuwe heeft met een datalek te maken gekregen nadat honderden stempassen naar de verkeerde adressen werden gestuurd. Dat laat de gemeente op de eigen website weten. Bij het afdrukken van de stempassen gebruikte de gemeente een verkeerde peildatum. Daardoor zijn alle verhuizingen en overlijdens van het laatste kwartaal van vorig jaar niet meegenomen.

Hierdoor werden zo'n 850 stempassen naar het verkeerde adres en 157 overleden personen gestuurd. De burgemeester zal in een brief excuses maken naar de nabestaanden. Tevens onderzoekt de gemeente waar het fout is gegaan, om herhaling te voorkomen. De stempassen die naar een overleden inwoner zijn gegaan, zijn ongeldig verklaard. Het datalek is inmiddels bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.