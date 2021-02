OnionShare voor anoniem bestanden uitwisselen uitgerust met chatroom

OnionShare, een tool voor het anoniem uitwisselen van bestanden op internet is uitgerust met een chatroomfunctie waarbij er niets wordt gelogd. Dit zou gebruikers meer bescherming moeten bieden dan bij bijvoorbeeld end-to-end vesleutelde chatapps zoals Signal het geval is, zegt ontwikkelaar Micah Lee.

De tool start een webserver op de computer van de gebruiker en maakt die toegankelijk als een Tor-adres. Dit is een adres op het Tor-netwerk dat anderen via Tor Browser kunnen benaderen en kunnen gebruiken om bestanden van de webserver te downloaden of hier bestanden naar toe te uploaden. Het is niet nodig om op een account in te loggen of van derde partijen gebruik te maken. Volgens Lee verandert het de computer van gebruikers in een "anonieme dropbox".

De tool is nu voorzien van de optie om een chatroom te starten. Hierbij wordt er een OnionShare-adres gegenereerd dat met iedereen kan worden gedeeld die voor de chatroom is uitgenodigd. Dit adres kan bijvoorbeeld via een versleutelde chatapp worden gedeeld. De link moet vervolgens in Tor Browser worden geopend waarna er via de chatroom kan worden gecommuniceerd.

Lee stelt dat het gebruik van de chatroom minder sporen achterlaat dan een versleutelde chatapp. "Stel, je verstuurt een bericht naar een Signal-groep, dan belandt een kopie van je bericht op elk toestel. Zelfs als verdwijnende berichten staan ingeschakeld is het lastig om te bevestigen dat die echt van de toestellen en andere plekken zijn verwijderd waar ze zijn opgeslagen", aldus Lee. De ontwikkelaar stelt dat OnionShare-chatrooms nergens berichten opslaan.

De chatrooms kunnen ook handig zijn voor mensen die anoniem en op veilige wijze met iemand willen chatten zonder de noodzaak om eerst een account aan te maken, gaat Lee verder. Als voorbeeld noemt hij een klokkenluider die via een wegwerpmailadres de OnionShare-link naar een journalist stuurt. Hierbij komt de anonimiteit niet in het geding, aldus de ontwikkelaar. OnionShare draait namelijk volledig op het Tor-netwerk. De nieuwste OnionShare is te downloaden via OnionShare.org.