TikTok schikt privacyzaak in Verenigde Staten voor 92 miljoen dollar

De populaire video-app TikTok heeft besloten om een massaclaim in de Verenigde Staten over vermeende privacyschendingen voor een bedrag van 92 miljoen dollar te schikken. Volgens de klagers "infiltreert" TikTok de apparaten van gebruikers en verzamelt het een grote hoeveelheid persoonlijke data, waaronder biometrische gegevens en content. TikTok zou deze data gebruiken voor het tracken en profileren van gebruikers.

Het bedrijf ontkent de beschuldigingen, maar stelt in een reactie tegenover persbureau Reuters dat het niet op een langslepende rechtszaak zit wachten. Naast het betalen van 92 miljoen dollar zal TikTok ook bepaald gedrag vermijden waarmee de privacy van gebruikers in gevaar kan komen, tenzij het deze zaken in het privacybeleid vermeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de opslag van biometrische informatie, het verzamelen van gps-gegevens of het versturen van data van Amerikaanse gebruikers naar servers in het buitenland. Het schikkingsvoorstel moet nog door de rechter worden goedgekeurd.