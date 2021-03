Gratis vpn-diensten lekken privégegevens van 20 miljoen gebruikers

Gratis vpn-diensten SuperVPN en GeckoVPN hebben de privégegevens van ruim 20 miljoen gebruikers gelekt. Het gaat om apparaatgegevens, zoals model telefoon, e-mailadressen, geografische locatie, IMSI-nummers en inloggeschiedenis. Dat meldt beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned.

De gegevens werden bij de vpn-diensten gestolen en vervolgens op internet te koop aangeboden. De aangeboden dataset bevat naast twintig miljoen accountrecords van SuperVPN en GeckoVPN ook een klein aantal records van vpn-dienst FlashVPN. Volgens Hunt Suggereert dit dat de drie gratis vpn-aanbieders hetzelfde platform gebruiken.

De Android-app van SuperVPN telt meer dan honderd miljoen installaties, terwijl GeckoVPN meer dan een miljoen keer is geïnstalleerd. De ruim 20 miljoen gestolen e-mailadressen zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen. Van de gestolen e-mailadressen was 8 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.