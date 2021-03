Facebook overweegt gezichtsherkenning voor eigen smart-bril

Facebook overweegt om aan de smart-bril die het nu aan het ontwikkelen is gezichtsherkenning toe te voegen. Dat blijkt uit intern overleg waarover BuzzFeed News bericht. Tijdens het overleg werd gesproken over de juridische haken en ogen die bij de implementatie van de technologie komen kijken.

"Gezichtsherkenning is mogelijk het lastigste onderwerp, waar de voordelen en de risico's overduidelijk zijn, en we weten niet hoe we die moeten balanceren", aldus Andrew Bosworth, vicepresident van Facebook Reality Labs. Hij reageerde op de vraag van een medewerker of mensen de mogelijkheid krijgen om ervoor te zorgen dat hun gezicht niet door een smart-bril herkend wordt. Bijvoorbeeld om stalking te voorkomen.

Na publicatie van het verhaal door BuzzFeed News reageerde Bosworth op Twitter. Daar laat hij weten dat gezichtsherkenning een zeer controversieel onderwerp is en er een publiek debat moet komen over de voor- en nadelen. Volgens Bosworth zou een smart-bril met gezichtsherkenning handig kunnen zijn voor mensen met gezichtsblindheid of wanneer mensen op een feestje zijn en iemand zien waarvan ze de naam niet kunnen herinneren. De smart-bril van Facebook zou later dit jaar moeten verschijnen.