Partijen zien niets in D66-plan voor invoering van vaccinatiebewijs

De grote politieke partijen zien niets in het plan van D66 om een vaccinatiebewijs in te voeren waarmee mensen meer vrijheden krijgen. Dat lieten de leiders van CDA, GroenLinks, PVV, SP en VVD tijdens het RTL-verkiezingsdebat weten. Dit weekend stelde D66-leider Sigrid Kaag dat er een Europees vaccinatiebewijs moet komen, vergelijkbaar met het coronapaspoort in Israël.

"Je kunt toch niet van gevaccineerde mensen verwachten dat ze wachten met leven totdat de laatste prik is gezet?", zo liet Kaag tijdens haar toespraak op het partijcongres van D66 weten. Haar plan kan op weinig bijval rekenen. Volgens GroenLinks-leider Klaver is het "een buitengewoon slecht idee". SP-Leider Marijnissen en PVV-lijsttrekker Wilders zijn tegen "voordeeltjes" voor gevaccineerden en "dwang of drang" richting burgers. Volgens Marijnissen kan dit leiden tot een tweedeling in de samenleving.

Wilders is "faliekant" tegen. "Ik ben niet voor vrijheid onder voorwaarden of vrijheid wel voor de een of niet voor de ander." De PVV-leider stelde dat vaccineren altijd vrijwillig en zonder dwang en drang moet zijn. VVD-lijsttrekker Rutte ziet een vaccinatiebewijs op het moment ook niet zitten, omdat nog onduidelijk is of gevaccineerde mensen niet toch het virus verspreiden. "Dus nu nog niet", aldus Rutte, die met "misschien op een iets langere termijn wel", de mogelijkheid open houdt.

Een motie van FvD-leden Van Haga en Baudet dat een vaccinatiebewijs geen toegangspaspoort mag vormen voor deelname aan de samenleving werd eerder nog door onder andere de VVD, CDA, GroenLinks en SP verworpen.