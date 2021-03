Centraal Meldpunt Identiteitsfraude ondergaat naamswijziging

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI) gaat voortaan als het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude door het leven. Het CMI registreert meldingen van identiteitsfraude en fouten in persoonsgegevens en ondersteunt en adviseert slachtoffers.

Sinds 4 januari dit jaar is het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) van start gegaan. Dit meldpunt is, net als het CMI, onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie. Het gaat hierbij ook om identiteitsfouten.

Aanleiding voor het CMI om het gedeelte van "identiteitsfouten" uit de naam te verwijderen. Daarnaast werd het CMI al vaak zonder "en –fouten" op websites vermeld. Er worden dan ook geen problemen in de vindbaarheid van het CMI voor slachtoffers van identiteitsfraude verwacht. In 2019 ontving het CMI zo'n 4200 meldingen van identiteitsfraude registratiefouten.