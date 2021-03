PvdA wil opheldering van minister Dekker over toename datalekken

De PvdA wil opheldering van minister Dekker voor Rechtsbescherming over de toename van het aantal datalekken veroorzaakt door malware en phishing. Vanochtend meldde de Autoriteit Persoonsgegevens dat het aantal datalekmeldingen in deze categorie vorig jaar met dertig procent is toegenomen ten opzichte van 2019. Van de in totaal 24.000 gemelde datalekken bij de privacytoezichthouder waren er 1200 het gevolg van phishing en malware.

"Deelt u de mening dat het verontrustend is dat voor het tweede jaar op rij het aantal incidenten van hacking, phishing of malware om persoonsgegevens buit te maken sterk gestegen is? Zo nee, waarom niet?", vraagt PvdA-Kamerlid Kuiken aan Dekker. Ze wil ook van de minister weten in hoeveel van de 1200 datalekken die hebben geleid tot misdrijven zoals oplichting en identiteitsfraude.

Dekker moet daarnaast duidelijk maken of hij het met de AP eens is dat organisaties nog altijd niet zorgvuldig omgaan met de gegevens die mensen hen toevertrouwen. "Zo ja, hoe komt dat en hoe gaat u er aan bijdragen dat dat verbeterd gaat worden? Zo nee, waarom niet?", vraagt Kuiken aanvullend.

Afsluitend moet de minister laten weten bij hoeveel datalekken de Autoriteit Persoonsgegevens door een gebrek aan capaciteit geen actie kan ondernemen en of hij de privacytoezichthouder wil laten groeien. Dekker heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.