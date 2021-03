Datalek ticketverkoper Ticketcounter raakt 1,9 miljoen gebruikers

Het datalek door een gestolen back-up bij ticketverkoper Ticketcounter raakt meer dan 1,9 miljoen gebruikers. Dat laat beveiligingsonderzoeker Troy Hunt weten. Ticketcounter verzorgt online kaartverkoop voor allerlei evenementen, musea, pretparken en dierentuinen. Een back-up van het bedrijf was door een fout voor iedereen op internet toegankelijk en werd in februari gedownload.

De data uit de back-up is nu openbaar gemaakt. Het gaat om bankrekeningnummers, geboortedata, e-mailadressen, geslacht, ip-adressen, namen, betaalgeschiedenis, telefoonnummers en adresgegevens. Hunt heeft de ruim 1,9 miljoen e-mailadressen uit de back-up aan zijn datalekzoekmachine Have I Been Pwned toegevoegd. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen. Van de gelekte e-mailadressen was 60 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.