Ransomware kost Amerikaanse ziekenhuisketen 67 miljoen dollar

Een aanval met ransomware heeft de Amerikaanse ziekenhuisketen Universal Health Services (UHS) in totaal 67 miljoen dollar gekost. Dat heeft de organisatie in een financieel jaaroverzicht bekendgemaakt. UHS is één van de grootste zorgverleners in de Verenigde Staten met vierhonderd ziekenhuizen en zorgcentra.

Eind september vorig jaar werd de ziekenhuisketen getroffen door de Ryuk-ransomware. Daardoor hadden alle locaties geen toegang meer tot telefoons, computers of internet. Bij sommige ziekenhuizen moest de spoedeisende hulp worden gesloten voor ambulances en werden alle operatiekamers gesloten, zo lieten medewerkers op Reddit weten. In oktober wist UHS de systemen weer geleidelijk te herstellen.

Vanwege de aanval konden allerlei operaties en andere geplande procedures niet doorgaan en moest ambulanceverkeer worden omgeleid naar concurrerende ziekenhuizen. Daarnaast kreeg de ziekenhuisketen met hoge interne en externe personeelskosten te maken voor het snel herstellen van de systemen.

De schade als gevolg van de aanval bedraagt in totaal 67 miljoen dollar. Het grootste deel daarvan wordt veroorzaakt door misgelopen patiënten. UHS zegt dat het verzekerd is en verwacht het grootste deel van de schade vergoed te krijgen. De ziekenhuisketen had vorig jaar een omzet van 11,5 miljard dollar.