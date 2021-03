SP vraagt minister om meerfactorauthenticatie norm voor inloggen te maken

De SP heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming gevraagd om te kijken of meerfactorauthenticatie de norm voor inlogprocedures kan worden. Aanleiding is het bericht van de Autoriteit Persoonsgegevens dat meerfactorauthenticatie de impact van datalekken kan beperken of voorkomen.

Naar schatting van de AP waren vorig jaar minimaal 600.000 en maximaal 2.000.000 personen (mogelijk) betrokken bij een (gemeld) datalek dat voorkomen had kunnen worden met MFA. "Wat is uw reactie op de suggestie dat veel schade beperkt of zelfs voorkomen had kunnen worden als "meerfactorauthenticatie" was gebruikt bij het inlogproces? Zou meerfactorauthenticatie dan niet de standaard moeten zijn om in te loggen? Bent u bereid te kijken naar manieren om meerfactorauthenticatie de norm te maken bij online inlogprocedures?", vraagt SP-Kamerlid Van Nispen aan de minister.

Van Nispen wil daarnaast weten of de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie genoeg capaciteit hebben om alle datalekmeldingen veroorzaakt door phishing en malware goed te onderzoeken en hoeveel fulltime medewerkers de toezichthouder en politie hebben om zelf actief opzoek te gaan naar datadiefstallen? Verder moet Dekker duidelijk maken in hoeveel gevallen van datalekken door malware en phishing de daders zijn opgespoord en vervolgd. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.