Staring College hervat lessen na schadelijke ransomware-aanval

Het Staring College in de Gelderse plaatsen Lochem en Borculo heeft de lessen hervat nadat het was getroffen door een ransomware-aanval die zoveel schade aanrichtte dat lessen gisteren zowel online als offline geen doorgang konden vinden.

Vorige week werd bekend dat de Gelderse scholengemeenschap slachtoffer was geworden van ransomware. Het Staring College besloot het door de criminelen gevraagde losgeld te betalen nadat uit onderzoek van een securitybedrijf bleek dat er zóveel gegevens versleuteld waren dat de continuïteit van het onderwijs en examens in gevaar kwamen. Ook de digitale geschiedenis van de school was onbereikbaar geworden.

Er wordt nu onderzocht wat er is misgegaan bij het Staring College en hoe dat in de toekomst kan worden voorkomen. Tevens is aangifte gedaan bij de politie. "Ook zij doen onderzoek. De hackers hebben toegang gehad tot veel gegevens. Welke gegevens dat precies zijn, is onderwerp van forensische onderzoek", aldus de scholengemeenschap, die het datalek ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens meldde.

De schade door de aanval was zo groot dat er gisteren geen lessen konden plaatsvinden. Daarnaast wordt er een nieuw netwerk opgezet. "Na de cyberaanval van 23 februari is er met man en macht gewerkt om het ict-netwerk op orde te krijgen. Vandaag, dinsdag 2 maart, worden de lessen weer hervat volgens het rooster van vóór de voorjaarsvakantie", meldt de scholengemeenschap op de eigen website. Hoeveel losgeld er is betaald laat het Staring College niet weten.