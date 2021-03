Nederlandse cryptobeurs LiteBit lekt persoonsgegevens gebruikers

De Nederlandse cryptobeurs LiteBit heeft persoonsgegevens van gebruikers gelekt, zo meldt het bedrijf via de eigen website. Het gaat om persoonsgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer en IBAN, die voor december 2019 door gebruikers zijn verstrekt.

Op 27 februari van dit jaar ontving LiteBit een bericht waarin werd gemeld dat gegevens van LiteBit-gebruikers in handen van een derde partij waren. "Er is gedreigd om deze persoonsgegevens openbaar te maken als LiteBit niet zou betalen voor deze data. Ons standpunt is dat wij op geen enkele wijze willen bijdragen aan het in stand houden van dit soort criminele activiteiten. Betalen voor de data past niet in ons beleid", zo stelt de cryptobeurs in een verklaring.

Aan de hand van de gestolen data die de afperser aan het bericht had toegevoegd kon worden afgeleid dat het gaat om gegevens die voor december 2019 zijn verstrekt. "Daarnaast zaten er enkel Nederlandse gebruikers in deze sample. Desalniettemin willen we wel al onze gebruikers op de hoogte stellen", laat LiteBit verder weten.

Het datalek is inmiddels gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens is er aangifte gedaan bij de politie en zijn er it-beveiligingsbedrijven ingeschakeld om onderzoek te doen. Alle gedupeerde gebruikers zijn via e-mail ingelicht. Verdere details over de aanval zijn niet gegeven.