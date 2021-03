Rechter veroordeelt man tot 250 dagen cel voor phishing en pakketfraude

De rechtbank Amsterdam heeft een 20-jarige man wegens phishing en pakketfraude veroordeeld tot een gevangenisstraf van 250 dagen, waarvan 78 dagen voorwaardelijk. Daarnaast moet de verdachte een taakstraf van 120 uur uitvoeren.

De man hield zich bezig met phishingaanvallen op gebruikers van Marktplaats.nl en 2dehands.be. Verkopers op de veilingsites werden door de verdachte benaderd die aangaf hun product te willen kopen. Ter verificatie van de verkoper vroeg de verdachte of er tien cent naar hem kon worden overgemaakt. Het betaalverzoek dat de verdachte verstuurde wees echter naar een phishingsite. Met de gegevens die slachtoffers hier invulden kon de verdachte geld van rekeningen stelen.

Daarnaast was de verdachte betrokken bij pakketfraude. Via gecompromitteerde accounts van webwinkelgebruikers werden er vervolgens allerlei producten besteld, waarbij er werd gekozen voor achteraf betalen. Op de laptop van de man werden zogeheten "binlists" aangetroffen met ruim een half miljoen gecompromitteerde gebruikersnamen en wachtwoorden van verschillende platformen, waaronder van Bol.com, Adidas, Otto, 2dehands.be, Wehkamp en Zalando. Tevens beschikte de man over lijsten met de inloggegevens voor allerlei e-mailaccounts.

"De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij zijn kennis van de digitale wereld heeft ingezet ten koste van anderen voor zijn eigen gewin. Hij heeft met zijn handelen het vertrouwen dat iedereen moet kunnen hebben in het gebruik van internet en de integriteit van het elektronische betalingsverkeer geschaad. Dit terwijl verreweg de meeste personen en bedrijven juist in de deze tijd, vanwege de coronamaatregelen, sterk afhankelijk zijn van online diensten. Daar komt bij dat de impact van computercriminaliteit groot is", zo laat het vonnis weten.

Gezien de ernst van de feiten stelde de rechter dat een langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf doorgaans gerechtvaardigd is. Die hield echter rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, die inmiddels begonnen is met een opleiding en een baan als bezorger heeft gevonden, en komt daarom tot een substantieel lagere straf dan gebruikelijk wordt opgelegd voor vergelijkbare feiten.