Kritieke Androidlekken laten aanvaller op afstand code uitvoeren

Tijdens de maandelijkse patchcyclus van maart heeft Google meerdere kritieke kwetsbaarheden in Android verholpen waardoor toestellen op afstand door een aanvaller zijn over te nemen. In totaal zijn er deze maand 38 beveiligingslekken opgelost waarvan er zes als kritiek zijn aangemerkt.

De gevaarlijkste kwetsbaarheid volgens Google is CVE-2021-0397, die zich bevindt in het System-onderdeel van Android. Dit beveiligingslek laat een aanvaller via een "speciaal geprepareerde transmissie" willekeurige code in de context van een geprivilegieerd proces uitvoeren. Verdere details over de aanvalsvector of kwetsbaarheid zijn niet door Google gegeven, behalve dat die in Android 8.1, 9, 10 en 11 is verholpen.

Naast kwetsbaarheden in de eigen Androidcode verhelpt Google met de maandelijkse patchronde ook kwetsbaarheden in onderdelen van chipsetfabrikanten waar Android gebruik van maakt. Het gaat dan om bedrijven als Broadcom, MediaTek en Qualcomm. Deze maand zijn er vijf beveiligingslekken in de software van Qualcomm gepatcht die als kritiek zijn beoordeeld.

Het gaat om CVE-2020-11192, CVE-2020-11204, CVE-2020-11218, CVE-2020-11227 en CVE-2020-11228. Van deze kwetsbaarheden worden CVE-2020-11192 en CVE-2020-11227 als het gevaarlijkst aangemerkt.

Het gaat om een buffer overflow en een 'improper validation of array index' in de "data modem" software. Via de kwetsbaarheden kan een aanvaller op afstand code op kwetsbare toestellen uitvoeren. De beveiligingslekken zijn op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de impact met een 9,8 beoordeeld.

Patchniveau

Google werkt met zogeheten patchniveaus, waarbij een datum het patchniveau weergeeft. Toestellen die de maart-updates ontvangen zullen '2021-03-01' of '2021-03-05' als patchniveau hebben. Fabrikanten die willen dat hun toestellen dit patchniveau krijgen moeten in dit geval alle updates van het Android-bulletin van maart aan hun eigen updates toevoegen, om die vervolgens onder hun gebruikers uit te rollen. De updates zijn beschikbaar gesteld voor Android 8.1, 9, 10 en 11.

Fabrikanten van Androidtoestellen zijn volgens Google tenminste een maand geleden over de nu verholpen kwetsbaarheden ingelicht en hebben in die tijd updates kunnen ontwikkelen. Dat wil echter niet zeggen dat alle Androidtoestellen deze updates zullen ontvangen. Sommige toestellen worden niet meer met updates van de fabrikant ondersteund of de fabrikant brengt de updates op een later moment uit.