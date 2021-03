Brits bedrijf krijgt 290.000 euro boete voor sms-spam over lockdown

Een Brits bedrijf dat in een periode van nog geen zes weken ruim 2,6 miljoen sms-berichten verstuurde over geld verdienen tijdens de lockdown heeft van de Britse privacytoezichthouder ICO een boete van omgerekend 290.000 euro gekregen. De berichten werden tussen 16 mei en 26 juni vorig jaar verstuurd, zonder geldige toestemming van de ontvangers.

De ICO ontving meer dan tienduizend klachten over de spamberichten. Het bedrijf bleef echter doorgaan met het versturen van sms-spam, waardoor erbij de toezichthouder van augustus vorig jaar tot vandaag nog eens ruim 28.000 klachten over het bedrijf binnenkwamen. Niet eerder ontving de ICO zoveel klachten over één bedrijf. Door het versturen van commerciële sms-berichten zonder toestemming heeft het bedrijf de Britse databeschermingswetgeving overtreden.

Een ander bedrijf dat ruim 95.000 soortgelijke sms-berichten verstuurde waarin naar de coronapandemie en de persoonlijke financiën werd verwezen kreeg een boete van omgerekend 93.000 euro opgelegd. Volgens de Britse privacytoezichthouder was het duidelijk dat beide bedrijven aan de gezondheidscrisis probeerden te verdienen.

"We hebben boetes aan een aantal bedrijven uitgedeeld die de pandemie gebruikten om geld te verdienen. Bedrijven die denken dat ze op deze manier de pandemie kunnen misbruiken moeten nog eens goed nadenken", aldus Andy Curry, hoofd onderzoek bij de ICO.