Nationale Agenda Laadinfrastructuur werkt aan versleuteling laadpalen

Binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) wordt gewerkt aan een "waterdichte versleuteling voor laadpalen". Dat laat Gerben-Jan Gerbrandy, voorzitter van de NAL, tegenover Trouw weten. Volgens Gerbrandy is het belangrijk dat cybersecurity bij de uitrol en ontwikkeling van laadpunten meteen betrokken wordt. Cybersecurity van laadpalen krijgt echter niet altijd voldoende aandacht, zo waarschuwde de NAL eerder.

"Je moet er niet aan denken dat een hacker dat hele systeem in de toekomst kan kraken of stilleggen", stelt Gerbrandy. Drie jaar geleden lieten onderzoekers van de Duitse Chaos Computer Club (CCC) zien hoe laadpalen voor elektrische auto's zijn te compromitteren, waardoor het mogelijk was om op kosten van iemand anders de auto op te laden. De NAL is een koepel van bedrijven, overheden en belangenclubs die samen verantwoordelijk zijn voor de uitrol van de (snel)laadinfrastructuur.

Vorig jaar liet de organisatie al weten dat als de groei van het aantal elektrische auto’s doorzet cybersecurity van laadpalen van cruciaal belang is. "Wanneer hackers controle krijgen over laadinfrastructuur met een capaciteit van zo’n 1 GigaWatt kan dit een blackout veroorzaken van het Nederlandse elektriciteitsnet. Met de huidige uitrol van laadinfrastructuur is deze capaciteit binnen een à twee jaar gerealiseerd", waarschuwde Anjos Nijk, directeur van het European Network for Cyber Security (ENCS).

"Laadpalen zijn vaak verbonden met het internet. Dit maakt ze een makkelijk doel voor hackers. Bij onze computers vinden we het normaal dat we die beveiligen met een antivirusprogramma en dat we regelmatig updates installeren. Bij laadpalen moet dit ook de norm worden, een veilige laadpaal die goed beschermd is en ook regelmatig van updates voorzien wordt", voegde Harm van den Brink van ElaadNL toe.

In januari maakte staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur bekend dat de Rijksoverheid miljoenen euro's investeert om een landelijk dekkend netwerk van laadpalen voor elektrische auto's te bouwen en daarbij ook naar cybersecurity kijkt. Onder de NAL is een taakgroep gestart dat cybsecurityrisico's voor de laadinfrastructuur in kaart brengt. Naast dit onderzoek, dat later dit jaar tot een advies moet leiden, wordt daarnaast onderzocht in welke mate de bestaande laadinfrastructuur uitgerust kan worden met 'cybersecuritymodules' voor aanvullende bescherming.