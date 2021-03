Tsjechië levert verdachten van witwassen voor cybercriminelen uit aan VS

Tsjechië heeft twee Oekraïense mannen die worden verdacht van het witwassen van een half miljoen dollar voor cybercriminelen uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse autoriteiten maakt het tweetal deel uit van een criminele organisatie die zich bezighoudt met het witwassen van geld dat door cybercriminelen via fraude met internetbankieren is gestolen.

Het duo zou een netwerk hebben onderhouden van rekeningen en katvangers dat cybercriminelen tegen betaling konden gebruiken. In de aanklacht stellen de autoriteiten dat de Oekraïense mannen in oktober en november 2017 via hun diensten in totaal 500.000 dollar hebben verwerkt dat via zeven frauduleuze transacties was gestolen. Het geld was afkomstig van zowel Amerikaanse bedrijven als particulieren.

De Tsjechische autoriteiten waarschuwden de FBI vorig jaar dat de verdachten met elkaar in Tsjechië hadden afgesproken. Daarop werd er door een Amerikaanse rechter een arrestatiebevel afgegeven, wat vorig jaar februari tot de aanhouding van het tweetal leidde. Afgelopen december en januari oordeelde het Tsjechische ministerie van Justitie dat de mannen aan de VS mochten worden uitgeleverd, wat nu heeft plaatsgevonden. De twee lieten tegenover een Amerikaanse rechter weten onschuldig te zijn.