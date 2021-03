Meerderheid Zwitsers stemt tegen invoering digitaal identiteitssysteem

Een meerderheid van de Zwitsers heeft dit weekend tegen de invoering van een digitaal identiteitssysteem gestemd. De Zwitsers konden zich gisteren uitlaten over de Federal Act on Electronic Identification Services (e-ID Act). Het wetsvoorstel gaat over een digitaal identiteitsverificatiesysteem dat mensen aan de hand van een digitale identiteit kan identificeren. Met deze identiteit kunnen burgers zich bij zowel bedrijven als overheid aanmelden.

Het systeem zou door de Zwitserse overheid worden gelicenseerd en beheerd, maar door private bedrijven aan burgers worden aangeboden. Het e-ID zou het eenvoudiger voor burgers moeten maken om online zaken met overheid en bedrijven te doen. Volgens tegenstanders van het systeem zouden bedrijven, zelfs niet wanneer goedgekeurd door de overheid, geen officiële identiteitsdocumenten moeten verstrekken, aangezien er een risico is op misbruik van persoonlijke data.

De controle hierover zou bij de overheid moeten blijven. Aangezien de Zwitserse overheid geen voorloper is op gebied van technologie zou er voorlopig niet over het onderwerp moeten worden beslist, aldus de tegenstanders. Verschillende politieke partijen alsmede vakbonden zijn tegen het wetsvoorstel. Van de bijna 2,8 miljoen Zwitsers die gisteren naar de stembus gingen stemden er bijna 1,8 miljoen tegen (64 procent), waardoor het voorstel is verworpen.

De Zwitserse minister van Justitie Keller-Sutter heeft het parlement en critici opgeroepen om samen te werken om te voorkomen dat het plan tot stilstand komt, meldt SWI. "We hebben geen andere keuze en moeten samenwerken aan een nieuwe oplossing, zelfs als het meerdere pogingen kost. Het is essentieel voor Zwitserland om andere landen bij te houden als het om digitalisering gaat", aldus de minister tijdens een persconferentie.