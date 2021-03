Catalaanse politie houdt verdachten achter Android-bankmalware aan

De Catalaanse politie heeft vorige week vier personen aangehouden die achter de FluBot-malware voor het Androidplatform zouden zitten. De bankmalware verspreidde zich via malafide sms-berichten die bijvoorbeeld van FedEx afkomstig leken. Eenmaal geïnstalleerd door het slachtoffer verzamelde FluBot gegevens voor het plegen van bankfraude en stal telefoonnummers van besmette toestellen om nieuwe malafide sms-berichten naar toe te sturen.

Volgens securitybedrijf Prodaft zouden de criminelen achter de malware op deze manier elf miljoen Spaanse telefoonnummers in handen hebben gekregen. De onderzoekers waarschuwden dat de malware, als er niets werd gedaan, binnen zes maanden elk mobiel telefoonnummer in Spanje zou hebben verzameld. De vier aangehouden mannen zijn tussen de 19 en 27 jaar.

Eén van de verdachten was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nepsites en het versturen van tienduizenden sms-berichten naar potentiële slachtoffers. Twee andere verdachten hielden zich bezig met de infrastructuur die voor het uitvoeren van de aanvallen was vereist. Bij de aanhoudingen van de verdachten zijn ook laptops en hoeveelheden contant geld in beslag genomen. Volgens Prodaft is de command-en-control-server waarmee besmette toestellen werden aangestuurd offline gehaald.