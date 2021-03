NAM lekt persoonsgegevens 19.000 gedupeerden aardbevingsschade

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft de privégegevens van 19.000 mensen gelekt die zijn gedupeerd door aardbevingsschade. Aanvallers wisten toegang te krijgen tot de Accellion File Transfer Appliance (FTA)-server van de NAM, zo laat de maatschappij op de eigen website weten.

De NAM gebruikt de FTA-server voor het uitwisselen van bestanden. Afgelopen december maakten aanvallers gebruik van verschillende zerodaylekken om toegang tot FTA-servers van organisaties te krijgen. Nadat er toegang was verkregen installeerden de aanvallers een webshell om hun toegang te behouden en gegevens te stelen. Op 21 december rolde Accellion een hotfix voor de kwetsbaarheden uit.

De afgelopen weken maakten verschillende organisaties bekend dat ze slachtoffer van een inbraak op hun FTA-server waren geworden. In het geval van de NAM werd de FTA-server gebruikt om het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) informatie te verstrekken met gegevens over de afhandeling van waardedalingsclaims. Door de inbraak is deze informatie in handen van aanvallers gekomen. Het gaat om persoons- en adresgegevens.

"Wij adviseren u uit voorzorg de komende periode extra alert te zijn op verdachte berichten via e-mail, telefoon of ander communicatiemiddelen. Ga nooit op deze berichten in en klik niet op onbekende links. Wij benadrukken dat NAM of uw eigen bank nooit telefonisch, per mail, per WhatsApp of op welke andere wijze dan ook zal vragen om pincodes, persoonlijke inloggegevens of om overboekingen tussen bankrekeningen of andere vertrouwelijke financiële handelingen uit te voeren", zo laat de NAM aan slachtoffers van het datalek weten.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij zegt het datalek te betreuren. "Vanzelfsprekend is dit datalek volstrekt onacceptabel. Wij betreuren deze situatie dan ook enorm. Wij doen er alles aan om herhaling van dergelijke aard te voorkomen."

Eerder lieten securitybedrijf Qualys, de centrale bank van Nieuw-Zeeland, de Australian Securities and Investments Commission (ASIC), de Amerikaanse staat Washington, de Amerikaanse supermarktketen Kroger en advocatenkantoor Jones Day weten dat er op hun FTA-server was ingebroken.