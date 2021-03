NRC: politie deelde onterecht gegevens hennepverdachten met fiscus

De politie Oost-Nederland heeft bijna zeven jaar lang onrechtmatig gegevens over duizenden mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij illegale hennepteelt gedeeld met de Belastingdienst. Dat meldt NRC op basis van een interne politiebrief die het in handen kreeg.

Volgens de krant verstuurde de politie zo'n zeshonderd keer per jaar een zogeheten "hennepbericht". Daarin staat informatie zoals het aantal wietplantjes, type apparatuur, hoeveelheid gebruikte stroom, informatie over de huurovereenkomst en persoonlijke gegevens over de verdachte zoals eventuele recidive. Met de gegevens kan de fiscus over het geld dat aan de hennepteelt zou zijn verdiend een naheffing voor de inkomstenbelasting opleggen.

Een privacydeskundige van de politie laat in een brief aan de Eenheidsleiding Oost-Nederland weten dat het verstrekken van het hennepbericht aan de Belastingdienst als onrechtmatig moet worden beschouwd. Verder noemt de deskundige het zorgelijk dat hier de rechtsgrond ontbreekt. De Eenheidsleiding krijgt het advies om te stoppen met het delen van informatie. In een reactie aan NRC laat de politie weten dat het op dit moment geen hennepberichten direct met de Belastingdienst deelt.

In de brief laat de privacydeskundige van de politie ook weten dat het hennepbericht niet structureel met uitkeringsinstantie UWV mag worden gedeeld, aangezien dit niet proportioneel is. Sommige verdachten ontvangen zeer waarschijnlijk geen uitkering. Daardoor heeft UWV zonder noodzaak veel politiegegevens ontvangen, aldus de brief. De politie erkent hier fout te zitten en stelt dat "een meer gefaseerde verstrekking van politiegegevens wenselijk is", waarbij het hennepbericht pas wordt verstuurd als blijkt dat de betrokkene een uitkering ontvangt.