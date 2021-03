Grapperhaus: zaak dat negatieve effecten encryptie worden verminderd

Het is zaak dat de negatieve effecten van encryptie voor opsporings- en inlichtingendiensten worden verminderd, terwijl aan de andere kant de bescherming van versleuteling hoog wordt gehouden, zo stelt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De minister reageerde op Kamervragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven over het nieuws dat de overheid aan een plan werkt voor het verzwakken van encryptie. Grapperhaus wijst naar een Kamerbrief van vorig jaar waarin hij aangeeft dat het kabinet de mogelijkheden onderzoekt om toegang tot "Over The Top" (OTT)-diensten zoals WhatsApp te krijgen. "Omdat een verplichting om de telecommunicatie aftapbaar te maken (een verplichting op grond van de Telecommunicatiewet) niet geldt voor OTT-diensten is het overwegen van een wetswijziging inherent aan dit onderzoek", voegt de minister doe.

Verhoeven vroeg Grapperhaus om per direct alle werkzaamheden te stoppen die erop zijn gericht om encryptie te verzwakken. "Ik ben mij bewust dat het onderwerp encryptie gevoelig is", reageert de minister. Hij merkt op dat opsporings- en inlichtingendiensten nu en in de toekomst gebruik moeten kunnen maken van hun wettelijke bevoegdheden zodat zij de nationale veiligheid kunnen beschermen en criminaliteit bestrijden.

"Het is dus zaak om de beschermende waarde van versleuteling hoog te houden, terwijl de negatieve effecten voor opsporings- en inlichtingen en veiligheidsdiensten worden verminderd", stelt Grapperhaus. Volgens de minister moeten technische oplossingen adequaat en evenwichtig zijn. "Belangrijke componenten hierbij zijn de proportionaliteit en subsidiariteit van de oplossing en dat hierover goed overleg wordt gevoerd met het bedrijfsleven."

Daarbij zoekt Grapperhaus naar eigen zeggen oplossingen die binnen het kabinetsstandpunt over encryptie vallen en recht doen aan de belangen van de opsporing en de nationale veiligheid. In het kabinetsstandpunt staat dat er geen beperkende wettelijke maatregelen worden genomen wat betreft de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland.