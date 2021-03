Arriva start proef met inchecken met contactloze betaalpas in OV

Vervoersbedrijf Arriva is in Lelystad een proef gestart waarbij reizigers met een contactloze betaalpas of creditcard in de stadsbussen kunnen in- en uitchecken. Volgens de vervoerder gaat het betalen in het ov de komende jaren veranderen.

"Met het introduceren van nieuwe betaalmogelijkheden willen we het grootst mogelijke reis- en betaalgemak bieden", aldus Arriva. De nu gestarte proef is dan ook de aanloop naar de introductie van nieuwe betaalvormen in het openbaar vervoer in heel Nederland. Buspassagiers in Lelystad kunnen vanaf vandaag inchecken met een contactloze betaalpas, creditcard of betaalpas op hun smartphone.

De betaling vindt automatisch plaats. De prijs voor de reis is gelijk aan het reguliere tarief van reizen met de OV-chipkaart zonder korting of abonnement. Wie zijn reisgeschiedenis wil inzien kan dit doen door de veertien cijfers en letters die op het betaaloverzicht staan samen met afgeschreven bedrag op de website reizenmetjebetaalkaart.nl in te vullen. De nieuwe betaalmethoden in het OV worden aangeboden onder het label OVpay.