OM: sterke toename van aantal verdachten van cybercrime in 2020

Het aantal verdachten van cybercrime dat vorig jaar door het Openbaar Ministerie werd vervolgd is sterk toegenomen, zo blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het OM. Ging het in 2019 nog om 390 verdachten van cyberdelicten, dat steeg vorig jaar naar 480. Een toename van 23 procent.

Het aantal geregistreerde gevallen van fraude met onlinehandel en identiteitsfraude kende een stijging van meer dan 30 procent in één jaar. De grootste stijging was echter zichtbaar bij het aantal verdachten van fraude met betaalproducten. Daar ging het aantal verdachten van 460 naar 680, een toename van 48 procent. Dat blijkt uit de eerste cijfers die het Openbaar Ministerie naar buiten brengt over 2020.

"Cybercriminaliteit is het delict van de toekomst", zegt Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal. "Het wordt steeds groter en is veelkoppig: van digitale babbeltrucs tot ingewikkelde ransomware en ddos-aanvallen. Er is een stevige maatschappelijk aanpak nodig, die zich richt op het vergroten van de weerbaarheid van burgers en bedrijven en op intensieve opsporing en vervolging van criminelen."