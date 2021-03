Helmonds werkbedrijf Senzer getroffen door inbraak op netwerk

Het Helmondse werkbedrijf Senzer, dat onder andere verantwoordelijk is voor het betalen van uitkeringen in Helmond en De Peel, is getroffen door een inbraak op het netwerk. Gisteren ontdekte Senzer naar eigen zeggen bij een reguliere controle van het netwerk dat aanvallers bezig waren met inbreken. Uit voorzorg is besloten om het interne netwerk helemaal uit te schakelen.

Er is nu een onderzoek naar de inbraak ingesteld dat naar verwachting zo'n twee weken in beslag zal nemen. Het is op dit moment onduidelijk of er persoonsgegevens zijn gestolen. Uit voorzorg heeft Senzer een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De inbraak en het uitschakelen van het netwerk heeft gevolgen voor de dienstverlening van Senzer.

"Zorgen dat de uitkeringen betaald kunnen worden, heeft daarbij de hoogste prioriteit. We zijn op dit moment druk bezig om de betaling aan de uitkeringsgerechtigden die normaal gesproken rond de 10e van de maand hun uitkering gestort krijgen, mogelijk te maken. De betaling vindt vertraagd plaats, waarbij we alles-op-alles zetten om het uiterlijk morgen te laten plaatsvinden", aldus de organisatie in een verklaring.

Doordat bepaalde systemen niet toegankelijk zijn kunnen Senzer-medewerkers niet op een normale manier hun werk doen. Er wordt gezocht naar alternatieve manieren om het werk toch zo veel als mogelijk door te laten gaan. Verdere details over de aanval zijn niet bekendgemaakt.

Als werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel voert Senzer de Participatiewet uit voor zeven gemeenten. Daarmee wordt een regio met 250.000 inwoners bediend. Via Senzer werken ruim tweeduizend mensen bij honderden bedrijven. Ook verzorgt de organisatie inkomensondersteuning voor 4.500 bijstandscliënten.