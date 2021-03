Onderzoekers TU Delft testen digitale euro op basis van blockchain

Onderzoekers van de TU Delft hebben in een Delfts café een digitale euro op basis van blockchain getest. De test met de digitale euro werd uitgevoerd door het Delft Blockchain Lab dat onderdeel is van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft.

Om met de digitale euro te kunnen betalen moet een gebruiker eerst de Trustchain-app op zijn smartphone installeren. Vervolgens moet de gebruiker geld van zijn bankrekening overmaken naar de app. Wanneer de gebruiker nu wil afrekenen moet de verkopende partij het bedrag in de app op zijn eigen telefoon invoeren, waarna de app een qr-code genereert.

De klant scant deze qr-code met zijn telefoon, krijgt het bedrag te zien en bevestigt vervolgens de transactie. Het bedrag wordt dan naar de andere telefoon overgemaakt, zonder gebruik van wifi of andere draadloze netwerken. De transactie vindt volledig plaats via de onderliggende blockchaintechnologie, zo laat Delta weten, het weekblad van de TU Delft. Geld dat in de app achterblijft kan weer terug naar de rekening van de gebruiker worden gestort.

Een groot verschil met normale pintransacties is dat de verkopende partij met de digitale euro geen transactiekosten heeft. De transacties worden alleen op de telefoon opgeslagen en verschijnen niet op bankafschriften. Daardoor zijn ze net zo anoniem als contant geld. Wanneer de app voor het grote publiek gereed is, is onbekend. Johan Pouwelse van de TU Delft, die het experiment leidde, ziet hierbij een rol weggelegd voor De Nederlandsche Bank (DNB).