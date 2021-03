Politie houdt zes verdachten aan voor betrokkenheid bij WhatsAppfraude

De politie heeft afgelopen week zes verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij WhatsAppfraude. Het gaat om vier mannen (21, 43, 53 en 53 jaar) en twee vrouwen (19 en 45 jaar), allemaal uit Heerlen die als katvanger fungeerden. "Zij hebben als geldezel bijgedragen aan het oplichten van slachtoffers via vriend-in-noodfraude", zo stelt de politie.

Om WhatsAppfraude efficiënter aan te pakken worden alle landelijke internetaangiftes door de politie gebundeld en geautomatiseerd onderzocht op naam en telefoonnummer/bankrekeningnummer. Dit moet duidelijk maken hoe de netwerken in elkaar zitten en worden clusters van oplichtingen zichtbaar die zeer waarschijnlijk door hetzelfde criminele netwerk zijn gepleegd.

De aangehouden verdachten zouden hun rekeningen ter beschikking hebben gesteld aan criminelen die slachtoffers via WhatsApp wisten op te lichten. Het onderzoek is nog gaande. Meerdere acties rond katvangers worden in de komende periode in heel Nederland verwacht, zo meldt de politie.