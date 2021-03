Twee populaire smart seksspeeltjes waren door kwetsbaarheden over te nemen, zo ontdekten onderzoekers van antivirusbedrijf ESET. Het gaat om de Max Masturbator van Lovense en de Jive van We-Vibe, een "vibratie eitje". Beide apparaten zijn via een app te bedienen en via bluetooth te benaderen.

Voor het pairen via bluetooth maken beide apparaten gebruik van de "Just Works" methode. Tijdens de eerste fase van het pairen wissen de Jive en smartphone informatie uit om de bluetooth-verbinding op te kunnen zetten. Deze uitwisseling is niet versleuteld. Tijdens de tweede fase worden er keys uitgewisseld. In het geval van de gebruikte methode wordt er een tijdelijke key gebruikt met de waarde 0. Op basis hiervan wordt vervolgens de waarde van de short-term key gegenereerd.

Deze methode is kwetsbaar voor man-in-the-middle-aanvallen, doordat elke apparaat in de buurt verbinding kan maken door 0 als tijdelijke key te gebruiken. "Dit houdt in dat de Jive en Max automatisch verbinding met elke mobiele telefoon, tablet of computer maken die hierom vragen, zonder dat er enige verificatie of authenticatie plaatsvindt", aldus de onderzoekers. In het geval van de Jive kan een aanvaller zo het apparaatje overnemen en commando's die de gebruiker verstuurt aanpassen.

Ook is het via een bluetooth-scanner mogelijk om op een afstand van acht meter te zien of iemand een Jive draagt. De Jive-app biedt ook de mogelijkheid om foto's te versturen. De onderzoekers ontdekten dat elke keer dat gebruikers een foto naar een andere telefoon sturen, ze mogelijk ook informatie over hun apparaten en hun exacte locatie verzenden.

De app om de Max mee te besturen maakt gebruik van vrij korte tokens met weinig mogelijke combinaties. De server biedt daarnaast geen bescherming tegen bruteforce-aanvallen, waardoor een aanvaller de token kan achterhalen om de Max mee te besturen.

Verder blijkt dat de Max-app de mogelijkheid biedt om afbeeldingen door te sturen naar derden zonder medeweten van de eigenaar en blijven verwijderde of geblokkeerde gebruikers toegang houden tot de chatgeschiedenis, inclusief eerder gedeelde multimediabestanden. Daarnaast zijn er privacyproblemen, doordat e-mailadressen in gebruikersprofielen in platte tekst worden gedeeld tussen alle telefoons die betrokken zijn bij elke chat.

De onderzoekers waarschuwden beide fabrikanten, die vervolgens met updates kwamen om alle gevonden problemen te verhelpen.